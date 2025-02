Torres Brandy acogerá la final de Zero Challenge en Barcelona del 25 al 27 de marzo

Participantes de 11 países presentarán sus proyectos sostenibles

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torres Brandy acogerá del 25 al 27 de marzo en Barcelona la final global del Torres Brandy Zero Challenge, donde profesionales de la restauración de 11 países presentarán sus proyectos para reducir el impacto socioambiental.

Cada proyecto será evaluado por un panel de expertos internacionales y el ganador recibirá 30.000 euros "para hacer realidad su visión en su establecimiento", informa la empresa en un comunicado este viernes.

Impulsado por Torres Brandy, este certamen internacional ha ampliado su alcance en 2025, pues además de bares y coctelerías, la convocatoria se ha abierto a proyectos de restauración en general.

Las propuestas deben abordar retos socioambientales concretos y tener un impacto medible relacionado con la reducción de emisiones de CO2 o de residuos, el reciclaje de materiales o la inclusión social, entre otros aspectos.

La primera edición de la competición premió al bartender Giacomo Giannotti, propietario de Paradiso Cocktail Bar de Barcelona (número 1 en The World's 50 Best Bars 2022) como ganador mundial con su proyecto 'Zero Waste Lab', que reutiliza y gestiona residuos para convertir el plástico en utensilios útiles para su bar.

El ganador de la segunda edición fue el mexicano Alberto del Toro, con el proyecto 'Taller Zero, dando una segunda oportunidad', que buscaba transformar botellas de vidrio desechadas en ceniceros, tazas y lámparas, además de emplear a personas mayores en riesgo de exclusión laboral.

PARTICIPANTES

Los 11 países participantes, repartidos en tres continentes, son España, Italia, Rumanía, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México, China y Corea del Sur.

Los concursantes seleccionados de cada país competirán en las respectivas finales nacionales a lo largo del mes de febrero, antes de viajar a Barcelona en marzo para la final global.