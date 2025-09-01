Tous abre su primera tienda en Berlín (Alemania)

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de joyería Tous ha abierto su primera tienda en Berlín (Alemania) bajo el lema 'A New Bear in Town' y reafirma su compromiso "con el crecimiento sostenible y la expansión en ciudades clave" a nivel global, informa este lunes en un comunicado.

Esta nueva tienda quiere rendir homenaje a la ciudad con un "innovador espacio" ubicado en el número 6 de Neue Schönhauser Str., en el barrio de Mitte, y cuenta con una escultura de gran formato del Oso Tous como pieza central del espacio.

El consejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo, ha afirmado que esta apertura "representa un hito" en la implementación de la estrategia internacional de la marca.