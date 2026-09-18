Los trabajadores del autobús de Barcelona convocan una huelga para el 22 de septiembre

Archivo - Autobuses durante una visita al Centro de Control de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha convocado una huelga para el martes que viene, 22 de septiembre, que provocará parones entre las 10 y las 17 horas, han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', los trabajadores afirman que su "paciencia ha llegado a un límite" después de hasta 23 reuniones infructuosas con la empresa en las negociaciones del nuevo convenio laboral.

TMB asegura que están en plena negociación con los sindicatos que firman la huelga, ACAT, ACTUB, CC.OO., CGT, SIT y UGT, con los que esperan llegar a un acuerdo para adaptar a los trabajadores del bus el nuevo convenio municipal.