Trabajadores del metal lanzan huevos y fruta contra la sede de Foment en Barcelona

Enfrentamientos entre trabajadores y Mossos en la manifestación del sector del metal en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector del metal han lanzados huevos y fruta contra la fachada de la sede de la patronal Foment del Treball en Barcelona en el marco de una manifestación convocada por CC.OO. y UGT de Catalunya para reclamar un nuevo convenio para la demarcación de Barcelona.

La manifestación ha empezado a las 12 horas en el Portal de la Pau y ha recorrido el paseo de Colón y la Via Laietana hasta llegar sobre las 13.15 horas a la sede de la patronal, que estaba blindada por los Mossos d'Esquadra, a los que también han tirado latas de cerveza vacías y comida.

Un petardo ha generado una pequeña hoguera en los arbustos que están frente a la sede, y los manifestantes se mantienen sobre las 14.00 horas en Via Laietana cantando lemas como 'Guerra, guerra, guerra'.