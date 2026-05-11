Un trabajo sobre el pacto migratorio y su impacto en las ONG catalanas, Premi Europa Jove 2026

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Premi Europa Jove 2026 ha reconocido un trabajo sobre el pacto migratorio y su impacto en las ONG catalanas, realizado por la estudiante Adriana de Soto del Institut Alzina de Barcelona, informa este lunes en un comunicado la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, convocante del premio con la Fundació Catalunya Europa.

62 estudiantes de Bachillerato han presentado sus trabajos de investigación sobre temas relacionados con la Unión Europea y sus retos, y esta cifra "consolida" al Premi Europa Jove y demuestra el interés de las nuevas generaciones por el proyecto europeo.

El jurado ha concedido dos accésits: a la estudiante Aina Monsó del Institut Manuel de Montsuar de Lleida por el trabajo 'La defensa d'Europa en un nou ordre mundial - El camí cap a una sobirania militar més enllà de l'OTAN'; y a Romaissae El HMidi del Institut Roseta Mauri de Reus (Yarragona) por el trabajo 'Entre expectatives i realitats: la Unió Europea davant els grans desafiaments globals'.

Como novedad, el jurado ha decidido de manera unánime conceder una mención especial al trabajo 'Quin impacte han tingut els fons NextGenerationEU a la comarca del Segrià?' de Paula Morell de Lestonnac Ensenyança Lleida.

El acto de entrega de los premios, que se enmarca en las celebraciones del Día de Europa, será este jueves 14 de mayo a las 18.30 en la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.