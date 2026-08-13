El tráfico hacia Barcelona aumentó en un 40% tras el eclipse, con el retorno de 80.000 vehículos

Agentes de los Mossos d'Esquadra controlan el tráfico cerca de un aparcamiento habilitado para la observación del eclipse en L'Aldea (Tarragona) - SCT

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha hecho un balance positivo del dispositivo especial de tráfico con motivo del eclipse, sin muertos ni accidentes de gravedad, y ha señalado de que entre las 22 horas del miércoles y las 3 horas de este jueves regresaron al área metropolitana de Barcelona más de 80.000 vehículos, lo que supuso un incremento del tráfico del 40% con respecto al día de referencia del año pasado, ha informado el SCT en un comunicado.

El elevado número de vehículos se concentró en un intervalo de tiempo reducido y confluyó sobre todo en la AP-7 provocando tramos de tráfico lento, con velocidades inferiores a los 30 kilómetros por hora, así como parones intermitentes, especialmente en los enlaces con las principales vías de conexión del corredor mediterráneo: la T-11, la N-340/A-7, la AP-2 y la A-2, entre Tarragona y Martorell.

No obstante, el SCT ha informado de que la autopista no quedó en ningún momento "completamente colapsada ni interrumpida" y que la circulación se mantuvo de manera continuada, si bien el tiempo de recorrido se incrementó significativamente, situándose de media en aproximadamente el doble de un día habitual.

Además, ha destacado que las limitaciones y restricciones de la circulación de vehículos pesados contribuyeron "decisivamente" a absorber una demanda excepcional, que superó la que se registra en un día ordinario.

El SCT ha celebrado que "centenares de miles de personas pudieran disfrutar de un evento extraordinario" desplazándose hasta los puntos de observación y volviendo posteriormente a casa sin accidentes graves ni víctimas mortales, por lo que ha puesto en valor el comportamiento responsable de la ciudadanía, que siguió mayoritariamente las recomendaciones e itinerarios propuestos.