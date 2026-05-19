El tráfico total del Puerto de Barcelona suma 23,9 millones de toneladas (+5,8%) entre enero y abril

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BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de mercancías en el Puerto de Barcelona ha sumado un total de 23.875.715 toneladas entre enero y abril de este año, un 5,8% más que en el mismo periodo del año anterior, informa el puerto en un comunicado este martes.

Los líquidos a granel han impulsado estos resultados, ya que han superado los 6 millones de toneladas, con un incremento del 23,7%: destacan los resultados de los productos químicos, que han sumado 1,7 millones de toneladas (+52,1%) o el gas natural (+44,2%).

Los sólidos a granel descienden un 4%, a pesar de los buenos resultados de las potasas (24,9%), la sal común (21,7%), el haba de soja (11,8%) y el cemento y clinker (5,7%).

El tráfico de contenedores ha sido de 1,267 millones de TEUs, con un incremento del 2,7%, y en el caso de los contenedores llenos, las importaciones crecen un 3%, las exportaciones retroceden un 13,6% y los tráficos aumentan un 5,5%.

Los tráficos de contenedores llenos con los principales mercados exteriores del puerto han mantenido la tendencia de los últimos meses y destacan los crecimientos con Vietnam (22,3%), Turquía (8,9%), Egipto (4,7%) o Brasil (7%).

Respecto al tráfico de automóviles, que ha alcanzado las 244.853 unidades (+7%), mantiene la tendencia alcista de los últimos meses y crece tanto en importaciones como exportaciones y tráficos.

Los automóviles eléctricos o híbridos también mantienen su crecimiento y representan 17,8% del total de vehículos manipulados en el Puerto de Barcelona.

PASAJEROS

Entre enero y abril se han producido un total de 1.169.616 movimientos de pasajeros, un 5% más que en 2025, y los pasajeros de ferrys han crecido un 1,3%.

En el apartado de cruceros, durante el mes de abril un total de 337.317 cruceristas atracaron en el Puerto de Barcelona, un 16,1% menos que en el mismo mes de 2025.