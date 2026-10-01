El Trambaix de Barcelona corta el tramo Francesc Macià-Montesa del 10 al 12 de octubre por obras

Archivo - Un tranvía en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Trambaix de Barcelona no ofrecerá servicio del 10 al 12 de octubre en sus líneas T1, T2 y T3 entre las paradas de Francesc Macià y Montesa por obras de renovación de vía, informa TRAM en un comunicado este jueves.

Ha explicado que para facilitar la movilidad de los usuarios un servicio especial de autobús cubrirá el tramo entre Francesc Macià y Montesa durante todo el periodo de afectación, con frecuencias de paso adaptadas a la demanda habitual del servicio afectado.

Ha añadido que los trabajos afectarán también a la circulación viaria en el lateral de la avenida Diagonal, que quedará cortado a la altura de la avenida del Doctor Marañón y, al no haber circulación de tranvías, se permitirá el paso desde el tronco central de la Diagonal al lateral a la altura de la calle John Maynard Keynes.