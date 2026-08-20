El tramo de la L1 del Metro de Barcelona entre Florida y Plaça de Sants reabrirá el 29 de agosto

(I-D) Husillos, Bonet, Flores y Camps en una visita al tramo este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la L1 del Metro de Barcelona cerrado desde el 17 de julio, que afecta a las estaciones comprendidas entre la Florida y Plaça de Sants, volverá a ponerse en funcionamiento el próximo sábado 29 de agosto una vez finalizadas las obras, que han supuesto una inversión de 11,5 millones de euros.

Lo han anunciado este jueves la primera teniente de alcalde de Barcelona y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet; el alcalde accidental de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Jesús Husillos; el consejero delegado de TMB, Xavier Flores, y el director del Metro, David Prat.

En una visita a las obras, que ya están en el tramo final de la reforma, Prat ha destacado la importancia de los trabajos para "garantizar la estabilidad de la vía, lo que da más confort a los usuarios", agilizar su mantenimiento y aumentar la fiabilidad.

2,1 KILÓMETROS DE VÍA

Las obras han puesto el foco en la vía general entre las estaciones de Santa Eulàlia y Mercat Nou, donde se han renovado diversos tramos del carril, los sistemas de drenaje, la señalización y otros elementos de la infraestructura.

También se ha renovado el sistema de dilatación instalado en tramo que da al aire libre, y se han modernizado las instalaciones del taller centenario de Santa Eulàlia para mejorar su fiabilidad y agilizar la entrada y salida de convoyes.

En concreto, en las obras de este verano se han renovado cerca de 2,1 kilómetros de vía, 510 de ellos en la zona de los talleres y 1.580 en la vía ordinaria, operación en la que han trabajado unas 170 personas cada día durante las 24 horas.

AFECTACIONES

Bonet, que también ejerce como alcaldesa accidental en sustitución del primer edil, Jaume Collboni, ha agradecido a los vecinos la paciencia por las afectaciones producidas por las obras, que han obligado a cortar la L1 durante aproximadamente 1 mes y medio.

"Esta es la tarea que hacemos verano tras verano, aprovechando que baja un poca la demanda y que es un momento que podemos afectar menos al día a día de los cerca de 2 millones de usuarios del Metro", ha señalado.

Husillos también ha trasladados sus "disculpas al conjunto de vecinos y vecinas del arco metropolitano por las afectaciones en su vida cotidiana que les ha supuesto esta obra" que, ha recordado, no se pueden hacer de otra manera.

Por otro lado, ha destacado la "responsabilidad compartida" y el vínculo que une a Barcelona y L'Hospitalet, tanto en lo que se refiere a sus vecinos como a los del resto del área metropolitana a través del transporte y de TMB.