Transgourmet Ibérica compra la catalana Dispuig para fortalecer su presencia en Girona

GIRONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La compañía de distribución Transgourmet Ibérica ha adquirido el 100% de la empresa de distribución de alimentación Dispuig, con sede en Girona, para fortalecer su presencia en la provincia, según ha informado este lunes en un comunicado.
Fundada en Girona en 1944, Dispuig factura anualmente 50 millones de euros y está especializada en la distribución de pescado fresco, además de charcutería, quesos, carne, productos congelados, postres y cafés, entre otros productos.
Con esta operación, compañía también busca reforzar su línea de negocio dirigida a la hostelería incorporando la plantilla de 160 empleados de Dispuig, así como sus instalaciones.
En concreto, la catalana tiene una plataforma central de 4.000 metros cuadrados (m2) y un almacén de pescado fresco de 1.400 m2 en Girona, así como otra nave en Bolvir (Girona), 45 vehículos para la distribución de producto congelado y refrigerado y otros 25 para el pescado fresco.
Esta es la tercera operación corporativa que Transgourmet Ibérica formaliza este año, después de crear junto a Nudisco la sociedad Nuditrans y adquirir el grupo mallorquín Moyà Saus.