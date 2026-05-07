La transición energética justa pasa por una planificación territorial, según un estudio

Asistentes a la jornada - FUNDACIÓN NATURGY

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La implementación de energías renovables debe integrarse con el territorio para lograr una transición energética justa, según se desprende del estudio 'Energías renovables: desarrollo e integración social y territorial', elaborado por el Institut Cerdà presentado este jueves por Fundación Naturgy.

El estudio analiza los retos y oportunidades de la implementación de infraestructuras renovables en España desde una perspectiva social, territorial y de política pública, informa la Fundación en un comunicado.

El documento también analiza el contexto climático y energético actual, el proceso de implantación de proyectos renovables y su relación con el territorio, identificando beneficios, barreras y buenas prácticas.

Además, pone el foco en la importancia de integrar los proyectos en el territorio y en las comunidades locales como condición imprescindible para avanzar hacia una transición energética eficaz, justa y sostenible.

Según los autores, la transición energética se ha consolidado como una prioridad ineludible para hacer frente a la emergencia climática y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, seguro y competitivo".

En este contexto, el despliegue de energías renovables, con especial protagonismo de la solar fotovoltaica, la eólica y los gases renovables como el biometano, "es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar la seguridad del suministro y cumplir con los compromisos climáticos asumidos por España y la UE".

El informe destaca que España cuenta con uno de los mayores potenciales en energías renovables de Europa, gracias a sus condiciones naturales y su capacidad industrial y tecnológica.

En 2024, las renovables superaron por segundo año consecutivo a las fuentes no renovables en la generación eléctrica, y los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marcan una hoja de ruta ambiciosa hacia 2030 y 2050.

Sin embargo, conseguir estas metas "exige la implementación masiva de infraestructuras energéticas, acompañado de redes, sistemas de almacenamiento y soluciones que aseguren la estabilidad del sistema".

Durante la presentación del estudio, la directora del Área de Gestión de Riesgos del Institut Cerdà, Marta Bellera, ha explicado que la implementación acelerada de renovables "está transformando profundamente el territorio y las dinámicas socioeconómicas locales".

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, quien ha destacado que la transición energética "supone un reto colectivo a gran escala que no puede afrontarse únicamente desde un enfoque técnico o normativo".

COLOQUIO

Un coloquio posterior, moderado por el director del Área de Gestión e Innovación del Territorio del Institut Cerdà, Lluís Inglada, ha reunido a representantes de la administración pública, el ámbito empresarial, el análisis territorial y el gobierno local.

La directora de Transformación, Tecnología y MMAA, Generación Renovable de Naturgy, Silvia Sanjoaquín, ha señalado que "la transición energética sólo será posible si combinamos descarbonización, seguridad de suministro y competitividad, lo que exige un diálogo permanente entre todos los actores".

Por su parte, el jefe de Planificación Energética del Institut Català de Energia (ICAEN), Jaume Margarit, ha recordado que el reto de la transición energética en Catalunya es enorme y sólo será posible si "logremos que encaje en el territorio y cuente con aceptación local.

Desde la perspectiva local, Víctor Torrents, de la Associació Catalana de Municipis (ACM), ha afirmado que los ayuntamientos comparten "al 100% la necesidad de avanzar en la transición energética, pero las oportunidades son locales y deben abordarse respetando siempre la autonomía municipal".