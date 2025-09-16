Trànsit y DGT se coordinarán para "descongestionar" listas de espera con 25 nuevos examinadores

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon y el director de Tráfico de la DGT, Pere Navarro - GOVERN

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) y la la DGT han acordado este martes la creación de un grupo permanente que trabajará para desplegar diversas líneas de actuación que ayuden a "descongestionar" las listas de espera para la realización de las pruebas prácticas de conducir, que actualmente superan las 70.000 personas en Catalunya, y para ello se incorporarán 25 nuevos examinadores que se sumarán a los 138 actuales.

Así lo han abordado la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el director del SCT, Ramon Lamiel, y el director de Tráfico de la DGT, Pere Navarro, que han analizado en profundidad las causas de esta situación y han planteado vías de colaboración para revertir esta situación que tiene un impacto directo en la movilidad, informa en un comunicado el Govern.

Además, la consellera ha expresado la voluntad del Departamento de poner al servicio de la ciudadanía la capacidad técnica y organizativa del SCT para asumir tareas de apoyo que ayuden a descongestionar el sistema y a garantizar que los aspirantes puedan presentarse a las pruebas con rapidez y seguridad.

Asimismo, el grupo de trabajo entre ambas instituciones diseñará nuevos cursos de formación en seguridad vial dirigidos a futuros conductores; se revisará el sistema actual de los cursos de recuperación de puntos, así como el funcionamiento y regulación de los centros de reconocimiento médico.

Finalmente, se analizará si desde el SCT se puede asumir la gestión de los exámenes correspondientes al permiso de conducción de la categoría A, así como los relativos al transporte de mercancías peligrosas.