Trànsit impulsa una campaña de vigilancia con controles para detectar infracciones en motoristas

Archivo - Agentes de la unidad de Trànsit de Mossos d'Esquadra en uno de los controles que esta semana despliegan en carreteras catalanas dirigidos a motoristas - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit, en coordinación con Mossos d'Esquadra y Policías Locales, impulsa desde este lunes hasta el domingo una campaña intensiva de vigilancia con controles dirigida especialmente a motoristas, y controlar así el uso correcto del casco, la documentación y evitar diversas infracciones.

Según explica el SCT en un comunicado este lunes, los Mossos llevarán a cabo un total de 715 controles estáticos y dinámicos con el despliegue de 2.285 agentes de diferentes áreas regionales de Trànsit y de la Divisió de Trànsit, así como patrullas de paisano para detectar infracciones.

Además, el helicóptero de Trànsit intensificará sus vuelos para reforzar los controles a pie de carretera, tanto en la red vial principal como en vías secundarias más frecuentadas por motoristas.

En lo que va de año han muerto 15 motoristas en carreteras catalanas y el SCT recuerda que este colectivo es el que registra más mortalidad en la carretera, a pesar de que el contexto general es de reducción de la siniestralidad mortal en la red interurbana de Catalunya.

La misma campaña del año pasado interpuso 1.037 denuncias en una semana, la mayoría de ellas relacionadas con la documentación del vehículo y con la conducta en la circulación.