Trànsit y Mossos inician una campaña para el cumplimiento de semáforos y evitar distracciones

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), Mossos d'Esquadra y policías locales de diversos municipios de Catalunya han iniciado este lunes hasta el domingo 12 una campaña policial intensiva para combatir las distracciones en la conducción y vigilar el cumplimiento de los semáforos.

Según informa el SCT en un comunicado, en 2024 se iniciaron 25.967 expedientes por distracciones, el 87% de estos (22.693) fueron por manipular el móvil y otros sistemas de comunicación, y en la última campaña de controles de distracciones de este pasado abril se impusieron 4.919 denuncias, de las cuales 1.825 fue por este motivo.

Concretamente, estas distracciones son las más extendidas e incrementan "considerablemente" el riesgo de accidentes de gravedad, y en cuanto a los accidentes con víctimas en carretera del pasado año, las distracciones fueron el segundo factor más presente, solo por detrás de las infracciones por norma de circulación.