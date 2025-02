Trànsit reforzará la comunicación durante los accidentes con un "responsable del siniestro"

El accidente mortal del viernes cortó la carretera durante 14 horas

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha anunciado este martes que reforzarán la comunicación durante los accidentes en carreteras catalanas con un "responsable de siniestro".

Así lo ha detallado en una entrevista en '3Cat', recogida por Europa Press, después de que el viernes pasado hubiera 14 horas de retenciones tras un accidente mortal en la AP-7 en L'Hospitalet de l'Infant i Vandellòs (Tarragona).

"Este portavoz de gestión del tráfico, que estará permanentemente informado, reforzará la comunicación de cómo está evolucionando este accidente en coordinación con los equipos viarios", ha concretado Lamiel.

Otra medida que ha detallado es que reforzarán la información en los paneles de las carreteras, que instalarán en puntos de toma de decisiones y, con la ayuda de los Mossos d'Esquadra, forzarán "la decisión de los conductores" para que se desvíen por carreteras alternativas.

Sobre el accidente del viernes, Lamiel ha excusado que la carretera estuvo 14 horas cortada por los trabajos de liberación del conductor atrapado; por el levantamiento de cadáver; por los trabajos de retirada del camión y por la limpieza de la vía.

ERRORES

El director ha destacado que un error que cometieron fue que pensaron que todo el mundo se había enterado del accidente: "Aquí hubo un error. Es muy diferente el público de la mañana que estaba informándose y estaba informado al público de la tarde, que no sabe qué ha pasado en la vía porque estaba trabajando".

"Los viernes por la tarde tienes a la ciudadanía que no ha vivido lo que ha pasado en la vía y, cuando se incorpora, no sabe toda la problemática. Había paneles que lo indicaban. Ver los ves, pero quizás no los miras", ha dicho.