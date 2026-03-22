El transporte público a demanda Clic.cat registra un aumento de solicitudes del 19% en 2025

Vehículo del transporte a demanda Clic.Cat - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sistema de transporte público a demanda de la Generalitat Clic.cat registró un aumento del 19% en las solicitudes en el año 2025, consolidando el servicio como un "modelo de éxito" para garantizar la movilidad en municipios pequeños y dispersos.

El estudio y planificación de este servicio se hace teniendo en cuenta las características de cada zona de operación, es decir, la distribución de los municipios y sus núcleos, la red de carreteras y caminos existentes, la demografía y la geografía, por tal de desplegar servicios ajustados a la realidad existente, explica la Generalitat en un comunicado este domingo.

Actualmente el servicio Clic.cat cuenta con 58 líneas en funcionamiento y 17 servicios Clic.cat distribuidos por el territorio, y durante el 2025 registró un total de 132.801 viajeros, con un 96,8% de usuarios que valoran el servicio como "muy positivo".

Clic.cat combina digitalización y accesibilidad, mediante una aplicación móvil que permite reservar trayectos, consultar itinerarios, seguir la ubicación del vehículo en tiempo real y conocer la hora prevista de llegada, un modo de reserva que utlizan entre el 75% y el 80% de usuarios, aunque con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal se mantiene también la reserva telefónica.

El Departamento de Territorio continúa trabajando en la ampliación de este modelo con nuevos servicios actualmente en estudio, por tal de reforzar más la red y dar respuesta a las necesidades de movilidad.