Transportes adjudica por 102 millones las obras para duplicar la N-2 en Figueres (Girona)

Duplicación de la variante de Figueres (Girona) - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GIRONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 102 millones de euros las obras para ampliar la capacidad de la N-2 a su paso por la variante de Figueres (Girona) mediante la duplicación de la calzada entre el enlace de Figueres Sur y Pont de Molins.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado este jueves, el objetivo es ampliar la capacidad de la N-2 duplicando la actual por su lado derecho en todo el tramo, pasando a ser un multicarril y, además, incluir tres enlaces con la C-31, la C-260 y la N-260.

Este proyecto está coordinado con otras actuaciones para conectar la variante de Figueres con la AP-7 mediante una vía de alta capacidad y los enlaces tanto al norte como al sur de la localidad.