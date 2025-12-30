Transportes destina 23,1 millones a conservar 104 km de carreteras en la provincia de Barcelona

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 23,1 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 104 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Barcelona, de los cuales 72,378 km son autovía.

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, informa el Ministerio este martes en un comunicado.

Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes: Autovía A-2, entre los km 530 (cerca de Igualada) y el km 588 (en Martorell); autovía B-40, entre los km 0 y 13, en Terrassa, y carretera N-2, en varios kilómetros en el entorno de Martorell.