Transportes invertirá 3,9 millones en reducir el ruido en el Hospital de Martorell (Barcelona) - GOBIERNO

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de actuaciones contra el ruido en la carretera N-2A, entre los km 586,12 y 586,52 a la altura de Martorell (Barcelona), que supondrá una inversión de 3,9 millones de euros.

El objetivo de los trabajos es reducir la contaminación acústica en el tramo de la vía situado junto al centro sanitario Fundació Hospitàlaries Martorell.

Para ello, se instalarán cuatro pantallas acústicas de tipología metálica en el margen derecho y una pantalla de hormigón en la mediana, de modo que se cumplan los objetivos de calidad acústica (OCAs) establecidos en la normativa vigente.