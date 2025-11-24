Transportes licita por 3,3 millones la construcción una pasarela peatonal sobre la A-2 en Lleida - GOBIERNO

LLEIDA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,3 millones de euros (IVA incluido) la construcción de una pasarela peatonal sobre la autovía A-2 que comunicará los municipios de El Palau d'Anglesola y Mollerusa (Lleida), informa en un comunicado este lunes.

La pasarela, que se ubicará en el kilómetro 487 de la A-2, dispondrá de una altura libre de paso superior a 2,20 metros para el tránsito peatonal, pendiente transversal máxima del 2% y pendiente longitudinal máxima del 6%.

Mediante esta nueva infraestructura, se mejorará la seguridad vial y la accesibilidad en un tramo de 2,5 kilómetros de longitud que afecta a 5 municipios.