Transportes llevará a cabo un simulacro de incendio en un túnel de la N-230 en Lleida este martes

Ubicación de la actuación - GOBIERNO DE ESPAÑA

LLEIDA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevará a cabo el próximo martes un simulacro de incendio en el interior del túnel Juan Carlos I de la carretera N-230, en Lleida.

En un comunicado este lunes, ha explicado que el objetivo del simulacro es verificar la aplicación correcta de los procedimientos del Plan de Autoprotección, la gestión de la emergencia desde el centro de control, la actuación de los equipos de explotación y primera intervención, el funcionamiento de las instalaciones de seguridad y la coordinación y comunicaciones con los servicios de emergencia externos.

El tráfico del túnel se cortará totalmente desde las 22.00 horas del martes y hasta las 3.00 horas de la madrugada del miércoles, durante lo cual no se habilitarán itinerarios alternativos para la circulación.