Trasladado crítico al hospital tras un accidente en la C-17 en Canovelles (Barcelona) este domingo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado en estado crítico al hospital de Sant Pau tras un accidente en la C-17 en Canovelles (Barcelona) este domingo sobre las 23.06 horas.

Además de este herido, otro hombre ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital de Granollers (Barcelona) y otro ha sido dado de alta en el lugar de los hechos, ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El SEM ha activado a 4 ambulancias por el suceso.