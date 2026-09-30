Trasobares (CTFC) aboga por un "cambio de paradigma" y reajustar los paisajes ante los incendios

Archivo - Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Antoni Trasobares, ha abogado por un "cambio de paradigma" y llevar a cabo una gestión con responsabilidad del territorio, trabajando los paisajes y reajustándolos, ante los incendios que señala que cada vez son más frecuentes.

Así lo ha dicho en una entrevista de Europa Press este miércoles, en el marco de la reunión internacional Advancing Wildfire Resilient Landscapes Implementation, que se celebra hasta este jueves en los Jardins de Cap Roig (Girona) organizada por la Wildfire Resilient Landscapes Network (WRLN) de la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) y el programa FIRE-RES, coordinado por el CTFC, y el encuentro ha sido acogido por la Fundación La Caixa, miembro de CBA.

Trasobares apunta que la despoblación, el abandono rural y el cambio climático es el ambiente perfecto para los incendios: "O lo cogemos a gran escala y hacemos un cambio de paradigma y gestión con responsabilidad del territorio o estamos a expensas de lo que hacen los incendios".

Ha hecho referencia a que la proliferación de incendios desde hace unos años es "sin duda" un problema de cambio climático, pero que el otro componente es el abandono, según él, de la gestión del territorio.

"El incendio necesita temperatura alta, viento seco... pero también depende de cómo está dispuesta la biomasa. Tenemos zonas urbanas rodeadas de bosque y hay que gestionarlo. Pero desde los años 50 y 60 se fue dejando la gestión forestal, se fue abandonando la agricultura y los pastos", indica.

PAISAJES "RESILIENTES"

Él defiende los paisajes "resilientes" para hacer frente a esta situación, que a la práctica implica partir de una unidad territorial, como una comarca, y ver cómo se encuentra en la actualidad, y según su clima y topografía, ver las zonas que tienen más riesgo y que se deberían gestionar.

"Se hace gestión forestal, se recupera el pastoreo, se hacen quemas prescritas en invierno para disminuir el sotobosque y se potencian las cadenas de bioeconomía detrás, creando mecanismos para, por ejemplo, retribuir a las bodegas que tienen viñas que hacen de freno de los incendios", asegura.

"LA MEJOR INVERSIÓN HOY ES INVERTIR BIEN PARA EVITAR PÉRDIDAS"

Trasobares ha defendido crear un modelo de financiación que sostenga este gran cambio, dice, ya que advierte que las pérdidas económicas y materiales "son tan grandes que la mejor inversión hoy en día es invertir bien para evitar pérdidas en años".

Preguntado por qué medidas debería comenzar a aplicarse ya en Catalunya para que llegue más preparada a los próximos veranos, ha indicado que con los Bombers se está trabajando en zonas forestales donde hay cultivos para reducir la biomasa, así como en zonas de urbanizaciones, en la franja con el bosque, para tenerla limpia y que "la gente esté más protegida".

"Hay que trabajar los paisajes y reajustarlos. Si la sociedad lo entiende, se irá favoreciendo a todo esto", ha añadido.

ENCUENTRO

Durante este miércoles y jueves, más de 70 representantes de instituciones internacionales, administraciones, centros de investigación, autoridades de protección civil y entidades financieras, entre otros, se reunirán para abordar la implementación de soluciones concretas ante los incendios forestales.

Trasobares ha explicado que el encuentro pretende "establecer grandes zonas de implementación, coger zonas concretas de territorio, y en ellas llevar a la práctica todo tipo de medidas de gestión del paisaje".

"Buscamos que el conocimiento y experiencia se fusione y lleve a la práctica", y explica que es una red de zonas de implementación, de 'living labs' de gran escala, donde los actores principales --Europa, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica o Australia, entre otros-- están haciendo el cambio y retroalimentan sus experiencias.

En el encuentro de estos dos días se prevé la participación de Trasobares y también del director de la CBA, Marc Palahí; del secretario general de la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat, Juli Fernández; del jefe de los Grups de Suport a l'Acció Forestal (GRAF) del Servei Català de Bombers i Rescat, Marc Castellnou; del jefe de inteligencia contra incendios de CAL FIRE (Estados Unidos), Philip SeLegue; así como de diferentes expertos.