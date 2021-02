Tres centros educativos de la Fundació Vicenciana en Barcelona se integran en la red pública

Ya son ocho las escuelas que se suman tras la aprobación del decreto de integración

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres centros educativos concertados de la Fundació Escola Vicenciana en el Eixample de Barcelona --Marillac, Sagrada Família y Sagrat Cor-- se integrarán en la red pública a partir del curso 2021-2022, tras el acuerdo con el Consorci d'Educació de Barcelona en base al decreto que permite la integración de centros concertados y municipales en la red de la Generalitat.

En rueda de prensa, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este viernes que se trata de "un paso muy importante" para el sistema educativo de la ciudad, y ha dicho que los centros mantendrán la oferta de plazas en la próxima preinscripción.

La fundación y el Consorci d'Educació --formado por la Generalitat y el Ayuntamiento-- han firmado un acuerdo para el alquiler de los equipamientos y la plantilla que forma parte de los centros, 96 docentes y personal de administración y servicios y 1.049 alumnos, pasará a formar parte de la red pública.

Se ha previsto una serie de actuaciones de obras de reforma y mejoras, que se harán en periodos no lectivos, y la inversión de la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Barcelona, que asumen al 50%, está presupuestada en 1,5 millones en los próximos cuatro años.

La Escola Marillac --con 286 alumnos matriculados-- pasará a denominarse Institut Escola Sicília, la Escola Sagrada Família --con 544 alumnos-- en el Institut Escola Londres y la Escola Sagrat Cor --con 217 alumnos-- en la Escola Aldana, y Bargalló ha defendido el aumento que supone para la oferta pública en el Eixample.

El conseller ha destacado la larga trayectoria de los centros de la Fundació Vicenciana --"nacieron con una función de servicio público", ha subrayado--.

"NO HA SIDO FÁCIL"

Desde la Fundació Escola Vicenciana, Joan Oñate ha asegurado que "no ha sido fácil" dar el paso tras 150 años de historia, y ha subrayado que la integración supondrá poder mantener el modelo educativo, abierto e integrador.

Bargalló ha señalado que la Generalitat ha ido recibiendo peticiones para integrarse en la red pública, y ha dicho que en este caso de Barcelona es importante ante el aumento de la demanda de la escuela pública y las dificultades urbanísticas de la ciudad.

Tras la aprobación del decreto en mayo de 2019 del decreto para integrar centros educativos a la red pública, ya son seis los centros --cuatro en Barcelona, uno en Igualada y otro en Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)-- que se integrarán el próximo curso o ya lo han hecho a la red pública y ya se han anunciado dos más en Navàs (Barcelona) de cara al curso 2022-2023.

Bargalló ha afirmado que el departamento tiene sobre la mesa una treintena de peticiones, pero ha señalado que no todas tendrán "respuesta positiva" porque algunas no responden a necesidades de escolarización o las instalaciones no cumplen los requisitos, y ha dicho que en los próximos días puede haber novedades de nuevas integraciones.

Preguntado sobre la vacunación en docentes, ha dicho que "es difícil cubrir" bajas de docentes por molestias si son por un periodo corto de 24 horas pero que si son más prolongadas se cubren como el resto, y ha vuelto a resaltar que las escuelas catalanas son seguras.