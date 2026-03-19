Tres detenidos en Cambrils (Tarragona) por robar a una mujer que sacó 420 euros del cajero

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en Cambrils (Tarragona) a tres hombres de 25, 27 y 32 años por presuntamente robar 420 euros a una mujer que acababa de extraer del cajero automático, así como su libreta bancaria, dos tarjetas de crédito y diversos objetos, informan en un comunicado este jueves.

Los hechos sucedieron sobre las 11.30 horas cuando los agentes reconocieron un vehículo relacionado con diversos hurtos cuando se dirigía hacia Salou (Tarragona), y con apoyo de otros efectivos, los pararon en el camino del Mas Clariana de Cambrils y constataron que los tres ocupantes acumulaban hasta 40 antecedentes.

Los agentes comprobaron que la libreta correspondía a otra persona y uno de ellos llevaba encima los 420 euros, y tras comprobar que correspondían a la víctima, le devolvieron sus pertenencias.

Por otro lado, la policía catalana también ha iniciado los trámites para conocer la procedencia de un teléfono móvil y dos relojes que también decomisaron a los sospechosos.

Está previsto que los arrestados pasen a disposición judicial en las próximas horas de este jueves.