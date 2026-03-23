Tres detenidos en el operativo policial contra armas y drogas en un domicilio en Barcelona

Uno de los tres detenidos en el operativo policial que se ha iniciado este lunes por la mañana para desarticular una red criminal dedicada al tráfico de armas y drogas - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Europol han detenido este lunes por la mañana a tres personas en el barrio del Poble-sec de Barcelona, en el marco de un operativo policial contra el tráfico de armas y drogas que se ha iniciado sobre las 6.00 horas y que contempla diversas entradas y registros de forma simultánea en Catalunya y Málaga.

Según ha avanzado Europa Press, el dispositivo ha empezado cerca de las 6.00, cuando agentes del Grup Especial d'Intervenció (GEI) de la policía catalana, junto con efectivos del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), han entrado en el domicilio donde residían estas tres personas, junto con otro cuarto, que ha quedado identificado.

El dispositivo, encabezado por la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), se ha centrado en desarticular esta red criminal vinculada a la mafia turca, que presuntamente importaba armas y exportaba marihuana a otros países, según ha podido saber Europa Press.

De hecho, simultáneamente se llevan a cabo registros en Lloret de Mar (Girona) y Sabadell (Barcelona).

En total, son más de 200 agentes del GEI, DIC, ARRO, Brigada Mòbil (Brimo), Policía Científica, Unidad Canina y Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), además de efectivos de Policía Nacional y Europol.

UNIDAD CANINA Y REGISTROS

Una vez asegurado el domicilio por la unidad de élite de los Mossos, efectivos de la DIC y policía judicial han entrado en su interior para registrar la vivienda.

Cerca de las 09.00 horas se ha sumado la Unidad Canina de los mossos, que también ha participado en la búsqueda ante la posible presencia de armas.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que los residentes alquilaron esta vivienda tres días antes del Mobile World Congress (MWC) y tenían contrato hasta el 9 de abril.