Tres heridos graves por arma de fuego en Mollet del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de gravedad este sábado de madrugada, dos en estado crítico y otra menos grave, tras una agresión con arma de fuego en el Parc dels Colors de Mollet del Vallès (Barcelona).

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que se recibió el aviso sobre la 1.30 y que hay una investigación abierta.

Tres dotaciones de Mossos y tres de la Policía Local intervinieron la zona y establecieron controles de entrada y salida en poblaciones vecinas en busca del agresor, informa el Ayuntamiento.