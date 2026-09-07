Tres personas afectadas por una explosión en la Facultad de Química de Tarragona



TARRAGONA, 7 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado afectadas por una explosión en la Facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili este lunes por la mañana, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias, que están atendiendo a los afectados, y un equipo conjunto con los Bombers de la Generalitat.

Los Bombers, que operan con siete unidades terrestres y el Grupo de Apoyo en Incidentes con presencia de riesgos tecnológicos (GRIT), han confirmado que la explosión se ha producido sobre las 9.17 horas en el laboratorio de prácticas de la facultad, ubicada en la calle Marcel·li Domingo, durante la manipulación de productos químicos.

Según han explicado en un apunte en 'X', el incidente se ha producido dentro de la vitrina del laboratorio de bioquímica, cuando se hacía un traspaso de ácido nítrico de un recipiente a otro.

Los daños se limitan a esta parte del laboratorio y no hay afectación estructural.