Tres proyectos financiados por la Generalitat muestran el "potencial" de los datos satelitales

Imagen del aplicativo Sapic - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de tres proyectos de datos satelitales financiados por la Generalitat de Catalunya muestran el "potencial" de este tipo de información, informa este miércoles en un comunicado.

Las iniciativas, financiadas en el marco de la Estratègia Catalunya Espai 2030, han usado datos de Menut, la primera misión satelital de observación de la Tierra impulsada por la Generalitat.

Los proyectos Remot, Sapic y Tiafa están enfocados a optimizar la irrigación agrícola, prevenir y mitigar los incendios forestales y detectar automáticamente fugas de agua en canales hidroeléctricos, respectivamente.

REMOT

A lo largo de seis meses, el equipo de Remot ha diseñado un algoritmo automatizado que calcula las necesidades hídricas de cada parcela combinando datos de satélite con la meteorología pasada y la futura.

El proyecto está liderado por la empresa Spascat y usa la IA para ofrecer a los técnicos de campo una plataforma intuitiva que les facilite la toma de decisiones ante la complejidad que supone gestionar grandes superficies.

SAPIC

Sapic representa un "cambio de paradigma" en la gestión de incendios forestales, ya que transforma la gestión tradicional del riesgo de una lógica reactiva a una preventiva, según el Govern.

Desarrollado por la empresa Lobelia Earth, su sistema ofrece monitoreo continuo de la severidad potencial de los incendios y genera mapas periódicos que permiten identificar con precisión qué zonas del territorio son más vulnerables.

TIAFA

Tiafa ha logrado detectar varias rupturas reales e identificar casos críticos tras analizar 112 kilómetros de la red de la empresa Endesa.

El proyecto está desarrollado por la empresa Moai Analytics junto a Endesa y "ha transformado un modelo teórico de riesgo en un sistema operativo de detección automática", ha destacado el Govern.