Trias (Junts) celebra el desalojo del Kubo y la Ruïna: "Can Vies me salió fatal"

Asegura que se irá del Ayuntamiento de Barcelona en 2024: "Tardaré dos, tres meses"



BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que el desalojo del Kubo y la Ruïna de la plaza de la Bonanova se ha hecho bien y lo ha comparado con el desalojo de can Vies en mayo de 2014, cuando él era alcalde: "Can Vies me salió fatal".

En el acto 'Vermuts del Diari de Barcelona' ante estudiantes de periodismo de la Universitat Pompeu Fabra este jueves, ha admitido que no es fácil "convencer a la gente de Junts de la decisión de gobernar con los socialistas habiendo ganado" y siendo Jaume Collboni alcalde.

Pero ha clarificado que él es el encargado de escoger: "En su día, cuando me presenté, dije que la decisión la tomaría yo".

ALIANZAS EN EL AYUNTAMIENTO

Sobre su futuro en el consistorio, Trias ha asegurado que se marchará cuando esté claro el panorama y las alianzas en el Ayuntamiento: "Tardaré dos, tres meses".

Para entonces, ha asegurado que hay muchos candidatos en el grupo municipal que le podrían suceder porque hizo "una lista para gobernar" y con gente de primerísima fila política.

"Tengo una especie de hijo" en el Ayuntamiento, ha dicho en referencia al portavoz del grupo, Jordi Martí, aunque ha asegurado que él no escogerá quién será el líder de Junts en Barcelona.

PACTOS

Ha reiterado su petición al PSC para que esclarezca sus alianzas y ha sostenido que, "a menos que la oposición sea tonta, es muy difícil gobernar con 10 concejales".

Sobre la posibilidad de que Collboni pacte con la líder de BComú y exalcaldesa, Ada Colau, Trias cree que es el escenario preferido del actual alcalde, y ha añadido que, si esto ocurre, harán una oposición constructiva pero fuerte.

También ha rechazado que el PSC pueda recurrir a Junts para aprobar el presupuesto si se produce una alianza PSC-comuns: "Eso seguro que no lo haré".