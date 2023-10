Trias niega que la alcaldía de Barcelona esté en la negociación de Junts con el PSOE: "Ni hablar"

Rechaza haber condicionado que Colau sea ministra y opina que ello incomodaría a Sánchez



BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Barcelona y líder de TriasxBCN en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha negado que la alcaldía de Barcelona forme parte de la negociación de Junts con el PSOE para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez: "No, ni hablar".

"Esto no funciona así. Yo creo que todo el mundo inventa, pero esto no va por esa vía. Es decir, no tiene sentido", ha subrayado en una entrevista de este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha sostenido que aunque el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, llegó a la alcaldía perdiendo las elecciones, textualmente, una vez en el puesto "hacerle un voto de censura es muy difícil".

COLLBONI I COLAU

Al preguntársele por la posibilidad de que Collboni sea ministro, Trias lo ha tildado de ciencia-ficción y ha argumentado que si alguien consigue ser alcalde de la capital catalana, debería intentar no dejar la silla "ni en broma".

También preguntado por si Junts ha condicionado que la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, fuese ministra, ha rechazado que negociando aspectos tan importantes como los que se han de discutir para la gobernabilidad de España se acabe "discutiendo del puesto de una señora".

Ha afirmado que no le incomodaría ver a Colau como ministra, si bien ha señalado que a quien le incomodaría "probablemente es al señor Sánchez".