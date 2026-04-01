El TSJC anula un nombramiento de la Unidad Canina de Sabadell (Barcelona) por "arbitrario"

Archivo - Coche de la Policía Local de Sabadell ante un precinto policial - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) y ha confirmado la nulidad de pleno derecho del proceso de selección para la Unidad Canina de la Policía Municipal de Sabadell de 2021 al considerar que fue "arbitrario".

El TSJC confirma la resolución de un Juzgado de lo Contencioso de Barcelona de 2023 y da la razón a un agente que a finales de 2020 optó a una plaza de la Unidad Canina y, pese a que se le consideró como el candidato "idóneo", un intendente paralizó el proceso para, meses después, otorgar la plaza a otro agente con menos méritos, según la sentencia avanzada por 'Crónica Global' y a la que ha tenido acceso Europa Press.

La sentencia recoge que, después de que el inspector que realizó la entrevista al agente emitiera un informe en el que, por su trayectoria profesional, se consideraba que era la persona adecuada para ocupar la plaza vacante, el intendente de la Policía Local de Sabadell lo llamó a su despacho y le dijo que tenía que modificar el mismo.

DECISIÓN "PREDETERMINADA"

La petición motivó que ambos discutieran, según explicó el inspector en el juicio, pues éste consideraba que el agente tenía más experiencia que el otro candidato al haber "impartido ponencias sobre esta materia y creado una unidad canina en la Policía Local de Sant Pol de Mar (Barcelona), acreditando en la entrevista mayores conocimientos" que el otro.

El Intendente, y Jefe de la Policía Local de Sabadell en aquel momento, dispuso que cambiara el informe "o que lo desautorizaría", por lo que finalmente el inspector redactó un segundo documento que no incluía una valoración final.

Ahora, el TSJC considera que la acción no se enmarca dentro del ejercicio de una potestad de autoorganización de la Administración pública, sino que se trató de una actuación arbitraria, "caprichosa y predeterminada" con anterioridad al proceso de selección.

El letrado del despacho Vosseler Abogados, Lluís Domingo, que ha liderado la defensa del agente, ha celebrado esta sentencia en un comunicado este miércoles: "Se ha hecho justicia con un profesional que fue apartado de su derecho a la promoción por una gestión que el Tribunal no duda en tildar de arbitraria. Es un aviso necesario contra las malas praxis en la administración pública".