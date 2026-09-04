El TSJC aplica el indulto parcial a Laura Borràs y rebaja a 2 años su pena de prisión

Archivo - La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, durante el congreso de Junts, a 25 de octubre de 2024, en Calella, Barcelona, Cataluña (España) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aplicado el indulto a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que inicialmente fue condenada a 4 años y 6 meses de prisión por trocear contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y se la conmuta por otra de 2 años, que puede ser suspendida.

En la sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal acuerda conmutar la pena privativa de libertad que le fue impuesta por otra de 2 años de prisión, a condición de que la penada indultada no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años.

El Gobierno aprobó el julio el indulto parcial de la pena de prisión, manteniendo la multa e inhabilitación de 4 años y un día, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena de Borràs por prevaricación y falsedad documental, que conllevaba las penas de 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación y multa de 36.000 euros.