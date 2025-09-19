El TSJC avala la eutanasia a una joven, pero reconoce el derecho del padre a recurrir

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado la eutanasia a una joven que sufre una lesión medular que afecta a su movilidad y a la que se oponía su padre, representado por Abogados Cristianos, al que le permite que presente un recurso contra esta decisión.

En la sentencia, que ha adelantado 'La Ser' y consultada por Europa Press, el alto tribunal catalán estima parcialmente el recurso interpuesto por el padre de la joven al reconocer el derecho de la familia de acudir a la justicia para tratar de impedir que se le conceda una muerte digna.

Sin embargo, el tribunal dice carecer de argumentos que le permitan sustentar que la joven no cumple "con los elementos de base requeridos" para solicitar la eutanasia, dado que existen informes médicos que sostienen al unísono el pleno cumplimiento de los requisitos.

