El TSJC condena a los exmiembros de la Mesa a 20 meses de inhabilitación y absuelve a Boya (CUP)

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí) a 20 meses de inhabilitación por no acatar al Tribunal Constitucional (TC) y tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista, y ha absuelto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

La Sala Civil y Penal también ha impuesto a los cuatro condenados una multa de 30.000 euros a cada uno, la misma cantidad que solicitó la Fiscalía, ha informado el TSJC.

En el caso de Boya, el tribunal ha acordado la absolución porque no fue advertida personalmente por el TC y, como no era miembro de la Mesa del Parlament, "no ostentaba una posición de intervención" en la tramitación de las resoluciones.

