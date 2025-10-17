El TSJC considera que el decreto catalán sobre educación infantil no discrimina el castellano

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) contra el Departamento de Educación de la Generalitat, por la supuesta "discriminación" de la lengua castellana en el decreto que regula la educación infantil en Catalunya.

Según la sentencia consultada por Europa Press, la sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso, en el que se impugnan dos artículo del Decreto 21/2023 de ordenación de las enseñanzas de la educación infantil, al considerar que en esta etapa no tiene sentido predeterminar porcentajes de uso de una lengua respecto a la otra.

Concretamente indica que en la etapa de educación infantil no hay materias o asignaturas diferenciadas, por lo que "la comunicación educativa se produce en un contexto natural, no formalmente académico".

Por ello, el juez considera que en esta etapa lo relevante es la comunicación y el desarrollo del lenguaje, no el reparto de las lenguas, y añade que el uso vehicular de ambas lenguas "no tiene que ser necesariamente simétrico".

En este sentido, la sala desestima la impugnación "al considerar que el Estatut d'Autonomia de Catalunya puede reconocer el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que este sea lengua vehicular en todos los niveles de enseñanza, aunque lo anterior no excluye que el castellano disfrute, con el catalán, de la condición de lengua vehicular".

La sentencia, que no es firme y se puede recurrir, tiene en cuenta el modelo de bilingüismo en Catalunya, siempre "con el límite de que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente", de forma que quede garantizado su conocimiento y su uso en todas las etapas educativas.