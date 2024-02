El TSJC desestima la demanda de Josep Pàmies a Manel Balcells por derecho al honor

Condena al agricultor a pagar las costas del procedimiento



BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado la demanda que el agricultor Josep Pàmies interpuso contra el conseller de Salud, Manel Balcells, por un supuesto delito contra su derecho al honor al tacharle de estafador y farsante por organizar un acto que defendía tratar el autismo con clorito de sodio (MMS), y por lo que reclamaba una indemnización de 1.000 euros.

La sentencia, consultada este jueves por Europa Press y que pone en una balanza el derecho al honor de Pàmies y el derecho a la libertad de expresión de Balcells, concluye que debe prevalecer el último y condena a Pàmies a pagar las costas del procedimiento.

Entre sus argumentos, el tribunal tiene en cuenta que la Conselleria de Salud había impedido que Pàmies diera una conferencia sobre el MMS, que está prohibido por las autoridades sanitarias, puede causar daño a quien lo utilice y no está comprobado que sea eficaz para curar ninguna enfermedad.

La demanda de Pàmies se basaba en un artículo de 'El Periódico' sobre la prohibición de Salut de una conferencia que promocionaba un derivado de la lejía como cura al autismo, y el tribunal tiene en cuenta que las declaraciones de Balcells fueron en el contexto de alertar de sus prácticas.

La noticia entrecomillaba citas de Balsells llamando a Pàmies farsante y estafador, y añadía: "Esto no es solo intrusismo. Hablamos de una persona que es un farsante y un estafador, que hace prácticas fraudulentas que ponen en peligro la salud. Como autoridad sanitaria no permitiremos esta conferencia", unas citas literales que la defensa de Balcells no puso en duda.

Por su parte, el abogado de la Generalitat que defendió a Balcells recalcó que Pàmies ya había sido sancionado por Salut por promoción de productos preparados con finalidades medicinales que no están autorizados como medicamentos.

Argumentó que Balcells hizo esas afirmaciones "con una base fáctica suficiente, en una cuestión de interés social, con la finalidad de prevenir y alertar a la ciudadanía sobre unos hechos que ponen en peligro a la población, sin ánimo difamatorio sino en preservación de la salud de la ciudadanía", algo que es competencia de la Conselleria que encabeza.

JUICIO EN ENERO

El juicio por esta demanda se celebró el 18 de enero, cuando estaba prevista únicamente una vista de audiencia previa para valorar un posible acuerdo entre los abogados de Pàmies y Balcells.

Al constatar que no había posibilidad de pacto, el tribunal optó por celebrar el juicio ese mismo día: los abogados de Pàmies y Balcells expusieron sus argumentos y la Fiscalía pidió al tribunal que desestimara la demanda al considerar que las palabras del conseller se enmarcan en su derecho a la libertad de expresión.