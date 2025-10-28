El turismo creció un 9,3% interanual en las comarcas del entorno de Barcelona en julio y agosto

Archivo - Varias personas con maletas, en la estación de Sants - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas del entorno de Barcelona recibieron 1,37 millones de visitantes en julio y agosto, un 9,3% más que en los mismos meses del año pasado, de los cuales eran extranjeros 828.537 (60,48%).

El Balance de Actividad Turística de verano de 2025 elaborado por el Laboratorio de Turismo de la Diputación de Barcelona (LabTurisme) también señala que el turismo internacional ha subido un 12% respecto al año pasado.

Francia ha vuelto a ser el mercado extranjero principal con casi un 25%, seguido por Alemania (13,4%), Países Bajos (12,9%), Reino Unido (9,5%), Italia (4,8%) y Estados Unidos-Canadá (3,9%).

El mercado doméstico se ha mantenido estable respecto a 2024 con unos 540.000 visitantes, un 75% de los cuales procedían de la propia Catalunya.

Destaca el aumento significativo de los turistas en las comarcas del interior de la provincia: en el Alt Penedès han subido un 23,4%, en el Anoia un 12%, en el Bages un 20,6%, en el Berguedà un 15,6% y en el Moianès un 10,4%.

VISITANTES

Las pernoctaciones han subido un 1,5% respecto al año pasado con 4,95 millones, un 75% de los cuales han optado por un hotel como alojamiento (+6,1% más), y el peso de los campings sigue siendo menor que los hoteles pero su demanda ha crecido un 23,7%.

El perfil de visitante en el entorno de Barcelona es una persona que viaja principalmente por motivos de ocio, en pareja, es la primera vez que visita la zona y usa el coche privado.

ACTIVIDADES

Entre las actividades más populares vuelven a estar las compras (47,1%), seguidas de las visitas culturales (43,9 %) e ir a la playa (36,5%), y el gasto medio por persona ha sido de 710 euros, un 4,3% menos que el año pasado.

Este verano, el precio del alojamiento se incrementó en las principales categorías, especialmente en los campings (+18,8%), en el turismo rural (+9,4%) y, en menor medida, en los establecimientos hoteleros (+0,6%).

La oferta de alojamiento no tradicional (establecimientos no clasificados como hoteleros, campings o turismo rural) fue de 8.000 propiedades y 52.000 plazas este verano, y registraron una ocupación media del 40-60%.