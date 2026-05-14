El turismo cultural crece un 80% desde 2021 en la provincia de Barcelona, según la Diputación

El turismo cultural crece en la provincia de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El turismo cultural ha crecido un 80% desde 2021 en las comarcas de la provincia de Barcelona, según el 'Informa de resultats sobre el perfil i hàbits dels turistes a l'Entorn de Barcelona 2025' realizado por la Diputación de Barcelona.

Según el estudio, las actividades más frecuentes de los turistas que visitaron las comarcas de Barcelona fueron las compras (48,6%), ir a la playa (47,7%) y las visitas culturales (44,8%), siendo este último el que más creció con un 17% respecto al año pasado, indica la Diputación en un comunicado este jueves.

En 2025 también subió el porcentaje de turistas que practicaron alguna actividad acuática o náutica (12,7%), que hicieron alguna actividad al aire libre o en un espacio natural (33,6%) y que hicieron alguna excursión en el municipio donde se alojaban (35,9%).

También subió el gasto medio por visitante, con 635 euros (+2,9%), que se destinaron principalmente al transporte (32,7%), al alojamiento (34%) y a comida y bebida (32,6%), siendo los estadounidenses, los turistas profesionales y los alojados en pisos turísticos los que más gastaron.

MOTIVOS Y VALORACIÓN

Respecto a los motivos del viaje, un 61,7% de los visitantes lo hicieron por ocio, un 19,8% por cuestiones personales y un 18,5% por cuestiones profesionales, y un 50,4% viajaron en pareja, un 21,1% en solitario y un 20,2% con hijos menores de edad.

El entorno de Barcelona recibió una valoración de un 8,5, en una escala del 0 al 10, y destacaron las notas al carácter y amabilidad de la gente, la seguridad, el alojamiento y las playas, mientras que el ruido, la accesibilidad y el aparcamiento recibieron las peores.

Asimismo, un 57,2% de los visitantes no estaba de acuerdo con que el municipio donde pernoctaron estaba demasiado masificado, un 54,8% con que los precios eran demasiado elevados y un 89,6% aseguraron sentirse acogidos por los locales.