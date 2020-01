Turull acusa a Cs de ser "cobardes" y avisa de que no pedirá perdón

Publicado 28/01/2020 13:05:37 CET

"En la prisión hay mucha más humanidad de la que desprenden" los miembros de Cs

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha acusado este martes a Cs de ser "unos cobardes y maleducados" por haber abandonado la comisión de investigación del 155 en el Parlament, y ha avisado de que no ha comparecido para pedir perdón y si para dar las gracias por el apoyo recibido.

En su intervención de respuesta a los grupos, ha asegurado que sabía que Cs asistiría en esta ocasión a la comisión, pese a que nunca había hecho acto de presencia, pero no se imaginaba que la abandonarían tras la intervención del exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Con una cámara delante son muy valientes, y han llegado a decir cosas que demuestran que en la prisión hay mucha más humanidad de la que desprenden estas personas", ha sostenido Turull, que desconoce si la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, le podría aguantar la mirada.

También ha explicado que le hubiera gustado preguntarle qué trato deben dispensar a los presos independentistas y qué insinúa cuando afirma que disponen de privilegios: "Si consideran que una visita al hospital, hacer deporte y dar clases son privilegios, es que no tienen ni idea del reglamento penitenciario y la Ley penitenciaria".

¿PRIVILEGIOS?

Por ello, ha invitado a Roldán a visitar la prisión de Lledoners, donde están los presos hombres independentistas, y vea si tienen privilegios, algo que pueden ratificar los otros presos que comparten el módulo 2 con ellos, a los que ha saludado.

"Tenemos currículum en prisiones. Hemos estado en Estremera, Soto del Real, Lledoners, Valdemoro, y hay cosas que son más ligeras en Estremera y Soto del Real que en Lledoners", ha apuntado sobre las cárceles en las que ha estado fuera de Catalunya.

Para Turull, Cs es la versión política de un protagonista de la serie 'La casa de la pradera', cuya frase es 'Gritaré, gritaré, hasta enfermar', y cree que en el pleno del lunes se evidenció con claridad.

"Lo único que saben hacer es difamar y decir mentiras. Cuando hay una propuesta política, los adversarios políticos corren a las faldas de la cúpula judicial para frenarla y son incapaces de responderla", ha asegurado.

Después de que Roldán haya instado a los presos independentistas a pedir perdón en su única declaración en la comisión, Turull ha dejado claro: "No he venido a pedir perdón, he venido a dar las gracias a tanta gente que no para de hacer cosas, y por el apoyo que nos han dado".

Además, ha cuestionado el concepto de Estado de Derecho que reivindican desde Cs al recriminar que, antes de la sentencia del 1-O, alquilaran un autobús con la cara de Junqueras y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con el lema 'No al indulto'.

"Al final, las urnas les han aplicado el 155, y no hay mal que por bien no venga. Podrían llenar un autobús con los diputados que no han sido elegidos", ha zanjado.