Turull, sobre los diputados de Junts en el Congreso: "Nos sentimos muy orgullosos" de su trabajo

Archivo - (I-D) Los diputados de Junts Pilar Calvo; Miriam Nogueras; Josep Maria Cervera; Jordi Turull y Josep Maria Cruset a su llegada al pleno en el Congreso de los Diputados, a 30 de mayo de 2024 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha agradecido este miércoles a los diputados de Junts en el Congreso su trabajo en la Cámara baja: "Creo expresar el sentimiento general del partido cuando digo que nos sentimos muy orgullosos del trabajo de nuestros diputados en Madrid".

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press tras el 'no' de los 7 diputados de Junts al decreto de alquileres, Turull ha alabado su labor política y "cómo defienden Catalunya siempre y en cualquier circunstancia".

"Ellos van allí a hacer trabajo de verdad, y nunca nos han hecho pasar vergüenza por 155 'likes", ha sostenido el secretario general de la formación.