Turull (Junts) afirma que los Presupuestos "acabarán siendo una cuestión de confianza" a Illa

GIRONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 constatan el fracaso del presidente Salvador Illa, y ha augurado que las cuentas "acabarán siendo una cuestión de confianza".

Lo ha dicho este jueves por la tarde en una conferencia en Olot (Girona) enmarcada en la campaña 'Junts Respon', durante la cual ha contrapuesto el modelo de Junts con el modelo del PSC, un modelo "de subordinación a Madrid, incompetencia y políticas de los Comuns", informa el partido en un comunicado.

"Catalunya necesita unos Presupuestos, una fiscalidad y una financiación que defiendan a las clases medias y trabajadoras y no estos del Govern de Illa que las castigan todavía más", ha sostenido.

Turull ha criticado que el presidente de la Generalitat "haya sido incapaz de pactar los Presupuestos con sus socios después de un año y medio" y ha asegurado que las enmiendas --entre las cuales, de ERC-- llevarán a un período de inestabilidad e incertidumbre.

Durante el acto, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha contrapuesto la estrategia negociadora de Junts y ERC y ha concluido: "Cuando se negocian carpetas importantes como el traspaso de Rodalies o el modelo de financiación, no se pueden cerrar en falso o alcanzar acuerdos de mínimos".