Turull (Junts) cree que las políticas de Illa convierten a Catalunya en un "infierno fiscal"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, el portavoz de Junts en Manresa, Ramon Bacardit y la presidenta comarcal, Eulàlia Sardà - JUNTS

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado que las políticas que está implementando el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han convertido a Catalunya "en un infierno fiscal que está empobreciendo a las clases medias".

Lo ha dicho este martes en Manresa (Barcelona) en el marco del ciclo de conferencias 'Junts s'explica', que tiene como objetivo acercar al conjunto de la sociedad "el modelo de país" que defiende el partido, según ha informado en un comunicado.

"Ya basta con aguantar una presión fiscal injusta y asfixiante para compensar el expolio fiscal", ha dicho Turull en un acto en el que también ha intervenido el portavoz de Junts en Manresa, Ramon Bacardit y la presidenta comarcal, Eulàlia Sardà.

Ante este escenario, el partido liderado por Carles Puigdemont propone la deflactación del IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de sociedades para pequeñas y medianas empresas.

INDEPENDENTISMO

Turull ha asegurado que la actuación de Junts se basará en tres grandes ejes: lengua y cultura, defensa de las clases medias y protección de los jóvenes.

"Haremos que se perciba el independentismo como útil y como la gran alternativa a la falta de liderazgo y ambición propia del gobierno catalán de ahora", ha defendido.