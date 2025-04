Turull (Junts) da al Gobierno hasta finales de mayo para cumplir acuerdos o no seguirá apoyándole

"Si no se cumple el acuerdo de Bruselas, nosotros no vamos a seguir dando apoyo al Gobierno"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que su partido hará balance a finales de mayo del acuerdo de Bruselas con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, y ha avisado que, si este no se cumple, no seguirán apoyándole.

"Si no se cumple el acuerdo de Bruselas, nosotros no vamos a seguir dando apoyo al Gobierno", ha dicho en una entrevista de La 1 recogida por Europa Press, en la que ha reiterado la negativa de Junts a participar o apoyar a una posible moción de censura.

Ha afirmado que ahora mismo están "en la prórroga" que pidió el mediador internacional, en alusión a que Junts retiró su petición de que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza.

Los de Carles Puigdemont accedieron a retirar la petición de cuestión de confianza porque el mediador les pidió más tiempo para que el Gobierno pudiera dar cumplimiento a los acuerdos.

AVISA AL PSOE

Turull ha recordado que el acuerdo de Bruselas no era para "salvar" la legislatura, sino para internar una resolución del conflicto político en Catalunya, según él.

Ha avisado textualmente de que la valoración de Junts sobre el desarrollo de los acuerdos de Bruselas es crítica, y ha añadido que si no hay avances pasará "lo que tiene que pasar".

APLICAR LA AMNISTÍA

Turull ha dicho que la amnistía "no se está aplicando" a Puigdemont, ha recordado que el catalán no es oficial en Europa, y ha urgido a hacer efectivo el traspaso de competencias en inmigración a Catalunya.

En relación a la amnistía, ha lamentado que ni el PSOE, ni Sánchez, ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aplican la amnistía política, porque "no quieren hablar" ni verse con Puigdemont.

Preguntado por si cree que habrá algún avance hasta finales de mayo, se ha mostrado "muy escéptico" porque, según él, siempre hay alguna excusa por parte del PSOE.

PRESUPUESTOS

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para este año, Turull ha expresado que "no hay" porque el PSOE sabe que, hasta que no acredite el cumplimiento de los acuerdos, Junts no se sentará a negociar.

"¿Por qué vamos a negociar una cosa que acaba siendo una estafa?", y ha añadido que los socialistas están avisados desde 2023 de que no habrá negociación hasta que no se acredite la ejecución del 100% o compensación del presupuesto.

Según él, no solo es "complicado" que haya Presupuestos Generales del Estado para 2025, sino también para 2026.