Turull (Junts) dice que Sánchez y Feijóo usan Catalunya como "escenario de sus batallas campales"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Jordi Martí, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visiten Catalunya este domingo "para usarla de escenario de sus batallas campales".

"Vienen aquí a hacer teatro. Vienen aquí de nuevo a hablar desde Catalunya, pero no sobre Catalunya", ha dicho este sábado en declaraciones a los medios junto al candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Jordi Martí, desde el barrio de Sants.

Turull ha afirmado que solo las fuerzas políticas de "obediencia estrictamente catalana" defienden los intereses de los catalanes y ha puesto de ejemplo la mejora de condiciones para acceder a la ley de la dependencia.

Por eso, ha dicho que ambos líderes políticos podrían ahorrarse la visita a Gavà y Badalona de este fin de semana: "Con lo único que se pondrán de acuerdo es que al final los platos rotos, al final la fiesta, entre comillas, siempre la pague Catalunya".

Además, ha aseverado que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este viernes Catalunya para "inocular el odio entre los ciudadanos" y ha enfatizado que, por eso, no es bienvienido.

JUNTS EN BARCELONA

Junts ha llevado a cabo este sábado una acción en Barcelona con la que ha expresado su voluntad de dar a la ciudad "la capitalidad de Catalunya que merece y no ser una capital de segunda", ha subrayado Turull.

Martí ha afirmado que el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es un gobierno débil que "se dedica a hacer publicidad y propaganda pero que no resuelve los problemas de la ciudadanía".

"Estamos en la calle haciendo lo que sabemos hacer, que es escuchar, principalmente escuchar y estar cerca de la gente para poder trasladar, poder producir las iniciativas y cambios que necesita Barcelona", ha explicado.

Además, ha recordado que Junts ganó las anteriores elecciones al Ayuntamiento y que "un pacto bastante oscuro" impidió el cambio que, según él, necesitaba la ciudad, y ha destacado que el próximo 7 de octubre el partido presentará en un acto abierto a la ciudadanía el proyecto y los principales ejes de la futura campaña de Junts per Barcelona.

LEY DE AMNISTÍA

Preguntado por el recurso presentado por Carles Puigdemont en relación a la ley de amnistía, Turull ha valorado que lo que está haciendo el líder de Junts es "agotar todas las posibilidades para buscar juticia".

"Hay unos jueces que respecto a los independentistas no hacen de jueces, hacen de justicieros", ha criticado.