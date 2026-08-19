Turull (Junts) pide combatir la extrema derecha para "salvar la nación" y hacerlo sin tacticismo

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en la Universitat Catalana d'Estiu - JUNTS

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha llamado a combatir a la extrema derecha para "salvar la nación", y ha asegurado que se debe hacer sin tacticismo partidista, ya que considera que eso solo serviría de cuidado paliativo.

"Aunque algunos lo querrían así, la batalla contra la ultraderecha no es una batalla ideológica para lograr una supremacía, una hegemonía electoral", ha subrayado Turull este miércoles en una conferencia el marco de la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia).

El número dos de Junts ha sostenido que a la extrema derecha se la combate "con valores" como la libertad, la democracia, la tolerancia, la fraternidad, la cohesión social, el esfuerzo personal y el progreso, ha enumerado.

En declaraciones posteriores a la conferencia, Turull ha criticado a los representantes políticos que intentan distraer a Junts para que miren "hacia una determinada formación política", en alusión a Aliança Catalana (AC), y ha subrayado que en su partido están concentrados en ser la alternativa al Govern de Salvador Illa, tras lo que ha acusado a ERC de ser muleta del Ejecutivo catalán.

EL RETO DE LA INMIGRACIÓN

Ante el reto migratorio, ha apelado a los valores del catalanismo político, y ha defendido que este no se ha construido "nunca, por muchas dificultades que haya habido, a base de señalar a la gente, a base de dividir a la gente, a base de rechazar colectivos".

El número dos de Junts también ha sostenido que el adversario del independentismo no está dentro de Catalunya, sino que "es el Estado español".

"Ahora, dentro de Catalunya tenemos mucho trabajo para que no haya tensión, porque Catalunya puede asumir la inmigración que puede asumir", ha afirmado Turull, que ha añadido que no puede ser que crezca la población, pero no los recursos para atender los servicios públicos y los retos de esa población.

Ha vuelto a reclamar que Catalunya tenga herramientas en materia de inmigración, y ha reiterado que volverán a presentar en el Congreso la proposición de ley para la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat, aunque no ha detallado el calendario en que lo harán.

Tampoco ha detallado cuándo podrá volver a Catalunya el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha añadido que la pregunta no es cuándo podrá volver, sino "cuánto permitirá el Estado español que haya unos jueces que están prevaricando y se han revelado contra el poder legislativo", en alusión a la no aplicación de la Ley de Amnistía.

DEBATE ESTÉRIL

El dirigente de Junts ha defendido la "unidad del independentismo sin uniformidad", y ha lamentado que este movimiento ha sufrido un debate en los últimos años sobre la unidad, que considera que ha sido estéril.

"Se ha confundido la unidad necesaria, la unidad de objetivo, la unidad estratégica en momentos decisivos, con una uniformidad imposible e indeseable", ha sostenido Turull, que ha reivindicado la pluralidad como una fortaleza y no como una debilidad, pero ha puntualizado que se debe gestionar esa diversidad con madurez.