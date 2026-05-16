Turull (Junts) propone un "acuerdo de país" en educación ante el conflicto entre docentes y Govern

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha propuesto este sábado un "gran acuerdo de país para la calidad educativa" para reconstruir y blindar el sistema educativo catalán ante el conflicto entre el Govern y los sindicatos educativos mayoritarios.

"Queremos hacer un llamamiento a quien comparta estos objetivos a un gran acuerdo de país para la calidad educativa. Un acuerdo para reconstruir y blindar el sistema educativo catalán. El conflicto entre el Govern y la comunidad educativa está abierto y enrocado. Ha habido demasiadas decisiones erróneas", ha dicho en un acto del partido en Barcelona.

Ha sumado estas decisiones erróneas a las "carencias presupuestarias durante demasiados años y con diferentes gobiernos", y ha llamado a partidos políticos, a todos los sindicatos, a profesores, directores de centros, familias y alumnos a implicarse para conseguir este gran acuerdo.

REABRIR LA NEGOCIACIÓN

Este acuerdo, a ojos de Turull, debe pasar por, en primer lugar, reabrir la negociación con los todos los sindicatos: "Porque la paz educativa no se impone, la paz educativa se construye", y ha calificado de irrisoria la propuesta del Govern.

Ha abogado por impulsar un plan plurianual de mejora salarial, por abordar la reducción de las ratios en las aulas en todas las etapas, garantizar la incorporación de profesionales de apoyo como orientadores y psicólogos, entre otros, y reducir la burocracia.

Para todo ello, ha dicho, debe haber un incremento de los presupuestos en materia educativa y el compromiso de un incremento sostenido de inversión, además de la mejora de la autonomía de los centros, y el "reconocimiento claro a la autoridad pública del docente".

También ha reclamado revisar los módulos de financiación de la escuela concertada y no confrontar modelos con la pública, y ha señalado que otra prioridad es defender el modelo propio de Catalunya en educación, sus competencias, y que el catalán siga siendo "absolutamente vehicular".

INFILTRACIONES

Turull se ha referido a las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en una reunión de sindicatos docentes, criticando el "deterioro de la confianza" que ha implicado por un hecho que ha calificado de grave.

Ha dicho que se ha roto la confianza con los docentes por este hecho: "El Govern ha traspasado una línea roja: poner espías en reuniones de profesores", lo que ha considerado un atentado a los derechos y libertades fundamentales.