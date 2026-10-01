Turull (Junts) reclama justicia para Español y acabar con la "represión del Estado"

El secretario general de Junts, Jordi Turull (2i), acude a apoyar a Roger Español en la Audiencia de Barcelona, a 01 de octubre de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado su apoyo a Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el 1 de octubre de 2017, y ha reclamado justicia y acabar con la "represión del Estado español".

"Español es una de las víctimas más descarnadas de la represión del Estado español, y por ello nosotros hemos querido estar hoy aquí a su lado. Es lamentable que, 9 años después, en este tema aún no se haya hecho justicia", ha destacado en declaraciones a los medios ante la Audiencia de Barcelona, donde este jueves se celebra la última sesión del juicio.

Tras participar en la concentración de apoyo a Español, ha recordado que cuando negociaron la Ley de Amnistía se dejó claro que los policías que actuaron con intencionalidad de hacer daño el 1-O, como considera que fue el caso de Español, no se les podía aplicar.

Además de Español, Turull ha recordado al resto de personas que no son conocidas y a las que el Estado también les ha afectado la "represión".

"El mandato del 1-O sigue vigente y toda nuestra acción política va dirigida a culminar lo que se votó y decidieron los ciudadanos de Catalunya"; ha subrayado el secretario general de Junts al preguntársele por el noveno aniversario de la fecha.