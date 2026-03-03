Turull (Junts) ve como "un fracaso más" de Illa que ERC enmiende a la totalidad los Presupuestos

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha tildado de "un fracaso más" del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la decisión de ERC de presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos presentados por el Govern.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios este martes desde La Garriga (Barcelona), junto con la alcaldesa del municipio y presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, donde Turull ha calificado de irresponsabilidad que se presenten las cuentas sin estar pactadas con los partidos que apoyaron la investidura de Illa.

Además, ha recalcado que estos son los Presupuestos del Govern y los Comuns y ha descartado que Junts pueda apoyarlos: "No pueden encontrar de ninguna manera el apoyo de Junts porque no responde al modelo de país que nosotros defendemos".

"Porque los Comuns lo que defienden es seguir apretando y ahogando a los catalanes con más presión fiscal, seguir empobreciendo a las clases medias y trabajadoras, fomentar más la cultura del subsidio que la cultura del esfuerzo", ha señalado.

También ha advertido de que la aprobación de las cuentas supondrán una cuestión de confianza para Illa y ha criticado que su proyecto político sea el de la "subordinación absoluta con Madrid"

RODALIES

En referencia a la situación de Rodalies ha insistido en reclamar que Adif y Renfe no pueden solucionar el estado de la red ferroviaria y ha pedido expulsar a Renfe de Catalunya.

"Cuando decimos fuera Renfe de Catalunya es esto ¿Por qué? porque tenemos alternativa y la alternativa son los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya", ha zanjado.

MERITXELL BUDÓ

Por su parte, Budó ha criticado que en las obras de la línea R3 de Rodalies se está produciendo un "desdoblamiento parcial" que, afirma, no resuelve la conectividad a través de esta línea y lo que pasa en los municipios más allá de La Garriga.

Así, ha criticado la "mala planificación" de estas obras y ha lamentado que las reuniones realizadas con el Departamento de Territorio de la Generalitat y con el Ministerio no han dado resultado y no se han ofrecido respuestas.