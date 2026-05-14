Turull (Junts) ve insuficientes las disculpas de Parlon y pide ceses: "Primero lo justificaron"

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado insuficiente la petición de disculpas de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generaltat, Núria Parlon, por las infiltraciones de los Mossos d'Esquadra en una reunión de sindicatos docentes, y ha insistido en reclamar ceses en Interior.

"Primero lo justificaron. Entonces cuando veían venir que había unanimidad en el Parlament, excepto el grupo del Govern, y que todo el mundo decía que se habían traspasado todas las líneas rojas, después han empezado a pedir disculpas", ha dicho este jueves en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha añadido que "la mejor garantía para no tener infiltrados en ningún sitio es que quién lo haya hecho ha pagado las consecuencias", y sobre las negociaciones con los sindicatos, ha dicho que se debe negociar y tomar decisiones de la mano de los docentes y no combatiéndoles.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Sobre las negociaciones entre ERC y el Govern para los Presupuestos de la Generalitat, ha afirmado que "el calendario certifica" que pueden haber alcanzado el acuerdo, y que se anunciará tras las elecciones en Andalucía de este domingo, lo que ha considerado muy lamentable y un signo de sumisión.

"En la llamada con el señor Pedro Sánchez ha dicho: 'Oye, ahora tienes que defender esto porque hemos llegado a un acuerdo'. Hemos pasado de lo no molestamos a Pedro Sánchez a no molestamos a la señora Montero", ha ironizado.

DECRETO DE VIVIENDA

Respecto a la posibilidad de aprobar un nuevo decreto de vivienda que incluya la prórroga de los alquileres, ha dicho que Junts dió por rotas las negociaciones con el Gobierno, y que lo que han hecho es presentar una propuesta en el Congreso, y que si las aceptan, votarán a favor.

Ha lamentado, sin embargo, que a partidos como Sumar "les caiga más simpático un okupa que un propietario" y ha reclamado que las medidas que se tomen en vivienda den seguridad jurídica a los propietarios y que la administración asuma los impagos de inquilinos vulnerables.